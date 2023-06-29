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Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

Toyota, yeni modeli Pirus'ın tasarımı ile uluslararası ödül kazandı. Beşinci nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, öncü modeli Prius ile yenilikçi teknolojisini yeni tasarımıyla birleştiriyor.

Beşinci nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip.

Bununla birlikte Yeni Prius, tamamen yenilenen tasarımıyla da ses getirmeyi başardı. Toyota'nın ikonik kama şekli, beşinci nesil Prius'ta zarif ve modern bir şekilde evrimleşiyor. Bu dinamik tasarım Prius'un prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmasını sağladı.

Prius'un 25 yıldan daha uzun zamandır bir imzası haline gelen bu tasarımı, yeni nesilde coupe tarzı bir siluet ve sportif dokunuşlarla yeni bir seviyeye taşınıyor.

Siyah ağırlıklı geniş yaşam alanı sunan kabinde, şık ve uyumlu bir atmosfer oluşturuluyor. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ise, ergonomik ve rahat kullanım ile tüm yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.

Toyota Prius'un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 60 yıldan daha uzun süredir "Ürün Tasarımı", "İletişim Tasarımı" ve "Tasarım Konsepti" kategorilerinde yenilikçi tasarımlar taçlandırılıyor.

Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından "Ürün Tasarımı" kategorisinde en yüksek ödül olan "En İyinin En İyisi" unvanına layık görüldü.

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