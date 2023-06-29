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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz Çarşamba günü takıma katılacak.

Sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan Fenerbahçe, 8 Temmuz’a kadar çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.

Turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler, 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek ve çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.

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