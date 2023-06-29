BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,32
ALTIN 1.591,19
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te polis koruması altında bayram günü cami önünde Kur'an yakılması eylemine tepki göstererek, "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak." dedi. Erdoğan ayrıca "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." diye konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın hedefinde Kur'an yakma eylemine için vererek İslam dünyasını provoke eden İsveç hükümeti vardı.

"Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'anı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

 "Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

Memur maaş düzenlemesi

Erdoğan, konuşmasında, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisin takdirine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü
Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü
Topun peşinden giden 3 çocuk Kızılırmak'ta kayboldu! Acı haber geldi
Topun peşinden giden 3 çocuk Kızılırmak'ta kayboldu! Acı haber geldi
Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Karısını dışarı çıkarabilmek için korkunç plan yaptı kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı
Karısını dışarı çıkarabilmek için korkunç plan yaptı kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!
Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail'deki su zirvesinde "Sıfır Atık” mesajı verdi
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail'deki su zirvesinde "Sıfır Atık” mesajı verdi
3. Avrupa Oyunları: Mete Gazoz çeyrek finalde elendi!
3. Avrupa Oyunları: Mete Gazoz çeyrek finalde elendi!
Miçotakis hızlı başladı, Avrupa'ya göç için yasal yolların oluşturulmasını istedi!
Miçotakis hızlı başladı, Avrupa'ya göç için yasal yolların oluşturulmasını istedi!