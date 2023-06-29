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Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!

Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!

Muğla Valiliği tarafından il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar sıcak hava ve rüzgar nedeni ile orman yangını riskinin olduğu açıklandı.

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Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, Özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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