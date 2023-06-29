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Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!

Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler nedeniyle kara yolunun Akseki ile Manavgat arasındaki bölümünde trafik oluştu.

Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi ile Manavgat Hacıobası mevkisi arasında sık sık tıkanan yolda maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda, polis ekipleri önlem alarak, sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

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