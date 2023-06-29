Stellantis'ten sürdürülebilir mobiliteye yeni yatırım

Stellantis'in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, inovasyonu desteklemek için 10 girişime ve 1 mobil girişim fonuna yatırım yapıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in tüm müşteriler için daha sürdürülebilir mobilite ve daha iyi araç içi deneyime geçişine öncülük eden Dare Forward 2030 stratejini desteklemek için kurulan Stellantis Ventures, yaptığı stratejik yatırımlarla en ileri teknolojilerin kısa sürede benimsenmesini hızlandırıyor.

Bu yatırımlar, Dare Forward 2030 stratejisini destekliyor ve "Özen, Teknoloji ve Değer" olmak üzere 3 temel sütuna dayanıyor. Stellantis Ventures tabanlı 3 proje ise bu yıl başlatılacak. Tüm projeler, mobilite ve müşteri deneyimini iyileştirmek için inovasyona odaklanıyor.

Şimdiye kadar 10 startup şirketi ve 1 mobilite girişim fonu, ilk önemli yatırımlar olarak kabul edildi. Stellantis Ventures tarafından desteklenen projelerden 3'ü ise bu yıl başlıyor.

Bununla birlikte fon; yenilikçi ve müşteri odaklı sürdürülebilir mobilite teknolojilerinin dağıtımını hızlandırmayı hedeflerken, Stellantis'in daha sürdürülebilir mobilite ve daha iyi araç içi deneyimi geçişine öncülük eden Dare Forward 2030 stratejisini destekliyor.

"Gücümüz, en ileri teknolojiyi geliştiren şirketlerle bağ kurmak için kullanıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Stellantis Baş Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, Stellantis'i bir teknoloji şirketine dönüştürmenin, müşteri odaklı ve heyecanla çalışan bir startup zihniyetine sahip olmayı gerektirdiğini bildirdi.

Curis, "Stellantis Ventures'ın gücünü, müşterilerimiz ve toplum için kabin içi deneyimine dönüştürebileceğine ve mobilite sektörünü iyileştirebileceğine inandığımız en ileri teknolojiyi geliştiren şirketlerle bağ kurmak için kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Londra'daki Move 2023 etkinliğinde yer aldı"

Verilen bilgiye göre, Stellantis Ventures, Londra'da gerçekleştirilen Move 2023'te, 36 numaralı stantta, katılımcı ve ana konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca "Start Me Up! İnkübatörlerin mobiliteyi daha da ileriye götürmedeki merkezi rolü" ve "Startup ekosistemi ve unicorn yolculuğu" konulu bir panele katıldı.

Stellantis Ventures, Mart 2022'de Stellantis Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir bileşeni olarak duyurulmuştu.

Dare Forward 2030 stratejik planı, 2030 yılına kadar karbon salımını 2021 verilerine göre yarıya indirmek ve 2038'e kadar karbon net sıfıra ulaşmak için kapsamlı emisyon azaltma hedeflerini benimsiyor.

Dare Forward 2030'un temel hedeflerinde, Avrupa'daki binek otomobil satışlarının tamamının ve ABD'deki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının 10 yılın sonunda batarya elektrikli olması yer alıyor. Ayrıca net gelirleri 2030 yılına kadar ikiye katlama, tüm pazarlarda sunduğu ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almayı hedefliyor.

Açıklamada, Dare Forward 2030 stratejisini destekleyen yatırımların dayandığı "Özen, Teknoloji ve Değer" başlıklarına ilişkin bilgilere de yer verildi.