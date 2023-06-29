BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,37
ALTIN 1.601,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir’de korkunç olay! Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir’de korkunç olay! Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı eşini ve eşinin kardeşini öldüren cinayet zanlısı, yanında getirdiği 11 yaşındaki oğlunu da alıp otomobille kaçtı. Zanlı, polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı.

Abone ol

Olay, saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Fidan Bahçecioğlu’na (47) 11 yaşındaki çocukları olan oğlu B.K.’yi göstermek için eşinin evine giden Yücel K. (57) ile dini nikahlı eşi ve eşinin kardeşi Kenan Bahçecioğlu (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanında bulunan tabanca ile Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu’na artarda ateş etti.

Evde bulunan Kenan Bahçecioğlu’nun eşi A.B.’ye ise ateş etmeyen Yücel K., 11 yaşındaki oğlunu da yanına alarak otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

Balkona çıkıp yardım çığlıkları atmış

Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.’ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yakalandı

Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karabük'te gelinin korkunç sonu! Balkondan tırmanarak girdiği evde kafasından vurdu
Foto Galeri Karabük'te gelinin korkunç sonu! Balkondan tırmanarak girdiği evde kafasından vurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!
AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!
AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü
Yeni Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü
Topun peşinden giden 3 çocuk Kızılırmak'ta kayboldu! Acı haber geldi
Topun peşinden giden 3 çocuk Kızılırmak'ta kayboldu! Acı haber geldi
Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Karısını dışarı çıkarabilmek için korkunç plan yaptı kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı
Karısını dışarı çıkarabilmek için korkunç plan yaptı kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde top başı yapıyor! Yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!
Muğla Valiliği açıkladı: Orman yangını riski var!