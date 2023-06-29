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Görüntüler bugün çekildi! Tatilciler bayramın ikinci gününde de Çeşme'ye akın etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Görüntüler bugün çekildi! Tatilciler bayramın ikinci gününde de Çeşme'ye akın etti

Tatilciler Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de İzmir’in Çeşme ilçesine gelmeye devam ediyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede vatandaşlar denize girmenin yanı sıra güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

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İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme’de bayram yoğunluğu ikinci günde de devam ediyor. Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın birinci gününden 1 milyonu geçmişti.

Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan nüfus yoğunluğu zaman zaman çeşitli noktalarda sıraların olmasına sebep oluyor. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

“İnsan trafiği var”

İran’dan gelen Adil Rezai, Çeşme’yi çok sevdiğini belirterek, “Gerçekten çok kalabalık ama çok keyifli geçiyor. İki gündür buradayım ve çok güzel. Burada denize girdim, Alaçatı’da çarşıyı gezdim. Çok sevdim. Bugün tatilimi sonlandırıp, İzmir’e dönmeyi planlıyorum. Burada resmen insan trafiği var, Alaçatı’da zor yürüdük” dedi.

“Çok kalabalık”

Bayram tatili için ailesiyle beraber Çeşme'ye geldiğini söyleyen Savaş Bayraktar, “Çok kalabalık ama tatil güzel geçiyor. Her sezon buraya geliyoruz, burası gayet güzel. Bayram bayınca buradayız villa kiralık ve ailemle geldim. Bayram sonrası evimize yani Manisa’ya dönmeyi planlıyoruz. Kafamızı dinlemeye geldik ama çok kabalık” şeklinde konuştu.

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