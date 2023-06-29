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İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

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İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

İZMİR'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaştığı kentte çok sayıda vatandaş, sahil bölgelerine gitmeyi tercih etti.

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İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, öğleden sonra özellikle Üçkuyular-Narlıdere arasındaki bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

Bayram tatili süresince 1 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği Çeşme'de de bayramın ikinci gününde Ilıca, Altınkum ve Pırlanta plajları ile turistik tesislerdeki kalabalık dikkat çekti. İlçedeki bazı plaj tesisleri, yer olmadığı için rezervasyona kapandı.

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İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

Bölgenin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine İzmir yönünden ulaşımın sağlandığı Selçuk ilçesi merkezinde de trafik sıkışıklığı gözleniyor.

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