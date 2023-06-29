İzmir'de araç kuyrukları uzadıkça uzadı! Tatil beldelerinin yolları kilit!

Bayram tatili süresince 1 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği Çeşme'de de bayramın ikinci gününde Ilıca, Altınkum ve Pırlanta plajları ile turistik tesislerdeki kalabalık dikkat çekti. İlçedeki bazı plaj tesisleri, yer olmadığı için rezervasyona kapandı.