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Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!

Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!

Diyetisyen Elif Harbutluoğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların kurban etlerini sıcak havayı göz önünde bulundurarak muhafaza etmeleri gerektiğini belirterek, ette diğer besinlere göre 'bulaşma' riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Antakya'da diyetisyenlik yapan Elif Harbutluoğlu, vatandaşlara Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ve muhafazası konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Fazla et tüketimi kalp rahatsızlığını tetikleyebilir"

Diyetisyen Harbutluoğlu, fazla et tüketimiyle birlikte yağlı gıda tüketiminde abartıya kaçılmasının oluşturacağı zararlara değinerek, "Kurban Bayramı insanların birbirleriyle dayanışma içinde olmalarının en güzel örneğidir. Özellikle yaşadığımız bu üzücü deprem sürecinden etkilenen binlerce insanımız için bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Kurban Bayramı denince akla ilk gelen besin ettir. Bu durumda tüketimi de artmaktadır. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B grubu vitaminleri içeriğiyle sağlık için faydalı olsa da, özellikle yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Bu sebeple tüketilen miktar çok önem taşır. Fazla etle birlikte yağlı gıda tüketiminin abartıya kaçılmasının oluşturacağı zararlardan biri de kolesterol yüksekliğidir. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesi özellikle kalp damar hastalığı olanlar için risk oluşturabilir" dedi.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara etlerin muhafaza edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Harbutluoğlu, "Ayrıca etleri gerekli sürelerde bekleterek tüketmek de çok önemli. Genellikle bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmekten birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu Kurban Bayramı Antakya’da yaşanan depremden dolayı birçok insanımızı etkilediği için evleri de yıkıma uğramıştır. Bu durumdan dolayı kurban etlerini bu sıcak havalarda doğru şekilde muhafaza etmek çok önemlidir. Et ve et grubunda olan besinler diğer besinlere göre kontamine (Bulaşma) riski yüksek besin grubudur. Bu süreçte sıcak havalar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınıp muhafaza edilmelidir" şeklinde konuştu.

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