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MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!

MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İslam karşıtlığı ve İslamofobinin antisemitizm gibi kanunen suç sayılması gerektiğini belirterek, "İsveç hükümetinin İslam karşıtı provokasyonlara izin vermesi kabul edilemez bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

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Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajının sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için de rahmet olduğunu kaydeden Asmalı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nda yapılan eylemin İslam dünyasını derinden üzdüğünü ve endişelendirdiğine vurgu yaptı.

Asmalı, İslam karşıtlığı ve İslamofobinin açık bir insanlık ve nefret suçu olduğunu ve antisemitizm gibi kanunen suç sayılması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İsveç hükümetinin bu ve benzeri İslam karşıtı provokasyonlara izin vermesi ise aynı derecede kabul edilemez bir tavırdır. Barış dini İslam'a karşı bu nefret suçlarını ve bu meşum girişimleri ve hükümet eliyle himaye edilmesini lanetliyoruz.

MÜSİAD olarak demokratik ve yasal çerçevede bu menfur eylemlere karşı her zeminde tepki göstermeye ve İslam karşıtı politika ve söylemlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için de rahmettir. Sağduyulu İsveçli dostlarımızı bu mesajı okumaya ve anlamaya davet ediyoruz."

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