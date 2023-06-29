BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,37
ALTIN 1.601,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 247 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 247 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 8 bin 247 turist taşıyan 4 gemi yanaştı.

Abone ol

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Spirit" ve "Odyssey Of The Seas", Fransa bayraklı "Club Med 2" ve Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri demirledi.

Kruvaziyerlerden inen turistlerden bazıları tur otobüsleriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Çoğunlukla ABD ile İngiltere vatandaşlarının olduğu gemiler, akşam saatlerinde limandan ayrılarak Yunanistan'a geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!
Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!
MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
Türk Telekom Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'i transfer etti
Türk Telekom Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'i transfer etti
İzmir açıklarında yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Stellantis'ten sürdürülebilir mobiliteye yeni yatırım
Stellantis'ten sürdürülebilir mobiliteye yeni yatırım
İzmir’de korkunç olay! Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü
İzmir’de korkunç olay! Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu!
AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!
AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü!