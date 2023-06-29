BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,37
ALTIN 1.601,67
HABER /  DÜNYA

Rus ordusunun 2 Ukraynalı generali öldürdüğü iddia edildi!

Rus ordusunun 2 Ukraynalı generali öldürdüğü iddia edildi!

Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü Rus ordusunun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk şehrine düzenlediği yüksek hassasiyetli saldırıda, 2 Ukraynalı generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Abone ol

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun füze ve topçu birliklerinin, son bir günde Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve teçhizatına saldırılar düzenlediğini aktaran Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vyemka köyü yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu imha edildi. Harkov bölgesindeki Vasyltsovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pesçanoye yerleşim birimleri yakınlarında ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 karşı batarya radar istasyonu vuruldu." dedi.

Konaşenkov, "27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk şehrindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli saldırı sonucunda, kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü." iddiasında bulundu.

Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini belirten Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 444 uçak, 240 helikopter, 4 bin 823 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 402 tank ve zırhlı araç, 1133 çok namlulu roketatar, 5 bin 269 obüs ve havan topu, 11 bin 276 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı! Ülkesi iadesini istedi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı! Ülkesi iadesini istedi
3. Avrupa Oyunları: Okçulukta Emircan Haney, bronz madalya kazandı!
3. Avrupa Oyunları: Okçulukta Emircan Haney, bronz madalya kazandı!
Bakan Ali Yerlikaya bayramın ikinci gününde memleketi Konya'ya geldi! Mevlana'yı ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı
Bakan Ali Yerlikaya bayramın ikinci gününde memleketi Konya'ya geldi! Mevlana'yı ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı
Ürdün'den Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e protesto notası!
Ürdün'den Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e protesto notası!
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş
Görüntüler bugün çekildi! Tatilciler bayramın ikinci gününde de Çeşme'ye akın etti
Görüntüler bugün çekildi! Tatilciler bayramın ikinci gününde de Çeşme'ye akın etti
Trafik kazasında ölen genç voleybolcu Miray Karasu son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında ölen genç voleybolcu Miray Karasu son yolculuğuna uğurlandı
Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 247 turist geldi
Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 247 turist geldi
Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!
Deprem bölgesindeki vatandaşlara, kurban etinin muhafazası konusunda uyarı!
MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
MÜSİAD'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
Türk Telekom Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'i transfer etti
Türk Telekom Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'i transfer etti
İzmir açıklarında yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı