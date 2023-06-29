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Taylan Antalyalı Amerika yolcusu! MLS'ten iki sürpriz talip var...

Taylan Antalyalı Amerika yolcusu! MLS'ten iki sürpriz talip var...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan milli futbolcu Taylan Antalyalı için MLS'ten talipler çıktığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Taylan Antalyalı için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuya MLS'ten talipler olduğu belirtildi.

MLS ekiplerinden Salt Lake ve New England'ın, Taylan Antalyalı'nın transferi için girişimlere başladığı aktarıldı.

Taylan Antalyalı'nın adı daha önce de Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.

Kontratı devam ediyor

Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, başkent temsilcisinde 32 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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