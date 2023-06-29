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Tokat'ta başına poşet geçirilen 10 aylık bebek boğuldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta başına poşet geçirilen 10 aylık bebek boğuldu!

TOKAT'ta 10 aylık bebek, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada kafasına geçirilen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti.

Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri 10 aylık Havva'yı Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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