Transferde Jamie Vardy bombası! Trabzonspor'dan sürpriz teklif...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Jamie Vardy için Leicester City'ye resmi teklifte bulundu.

Abone ol

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden, Dimitrios Kourbelis'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Teklif yapıldı

Beinsports'un haberine göre; forvet hattını yıldız bir oyuncu katmak isteyen Trabzonspor, Leicester City'nin yıldızı Jamie Vardy için teklif yaptı.

2 gol krallığı

Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Jamie Vardy, aynı sezonda gol kralı olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'de 37 maça çıkan İngiliz yıldız, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

36 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Leicester küme düştü

Geçen sezonu 34 puanla tamamlayan Leicester City, küme düşerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.