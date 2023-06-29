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Transferde Jamie Vardy bombası! Trabzonspor'dan sürpriz teklif...

Transferde Jamie Vardy bombası! Trabzonspor'dan sürpriz teklif...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Jamie Vardy için Leicester City'ye resmi teklifte bulundu.

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden, Dimitrios Kourbelis'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Teklif yapıldı

Beinsports'un haberine göre; forvet hattını yıldız bir oyuncu katmak isteyen Trabzonspor, Leicester City'nin yıldızı Jamie Vardy için teklif yaptı.

2 gol krallığı

Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Jamie Vardy, aynı sezonda gol kralı olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'de 37 maça çıkan İngiliz yıldız, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

36 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Leicester küme düştü

Geçen sezonu 34 puanla tamamlayan Leicester City, küme düşerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

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