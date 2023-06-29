Fransa'da ortalık karıştı: Soğaka çıkma yasağı ilan edildi!

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin, kontrol sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası sular durulmuyor. Göstericiler iki gündür sokaklarda eylemlerini sürdürüyor.

Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kente sıçrayan olaylar 2. günde de devam ederken Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

40 bin polis görevlendirildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

Paris'e 11 km uzaklıktaki Nanterre isimli banliyöde protestocular araçları yaktı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.