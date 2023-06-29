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Mardin’de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk çok sayıda yaralı var

Mardin’de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk çok sayıda yaralı var

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

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Kaza, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 51 AB 236 plakalı araç ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 5’i çocuk 9 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın olduğu araçlar, olay yeri incelemesinin ardından kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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