18 gün önce Hakkari'de şehit düşmüştü! Bakan Yerlikaya'dan acılı aileye bayram ziyareti

Bayramın ikinci gününü Konya'daki baba ocağında geçiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha sonra 18 gün önce Hakkari Çukurca’da hain teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşım yapan Yerlikaya, aile bireyleriyle görüştükten sonra şehit evinde dua etti.

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Konyalı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 2. Günü baba ocağına geldi. Altın Çarşı esnafıyla ve Konyalı vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Yerlikaya, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, daha sonra 18 gün önce Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Burada aile bireyleriyle bayramlaşan Yerlikaya, şehit Cem Ahmet için dua etti.

"Onsuz ilk bayramdı"

Şehit ailesine yaptığı ziyarete ait görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Piyade Uzman Çavuşumuz Cem Ahmet Kaya bundan sadece 18 gün önce, Hakkari Çukurca’da hain teröristlerce şehit edilmişti Onsuz ilk bayramdı. Bugün kahraman şehidimizin kıymetli annesi Nebahat Teyzemizi ve ağabeyi Cemal’i ziyaret ettik; birlikte dua ettik. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.