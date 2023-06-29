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Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'dan hayranlarına sevindiren haber: Taburcu edildi!

Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'dan hayranlarına sevindiren haber: Taburcu edildi!

ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.

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Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı 64 yaşındaki Madonna'nın durumu iyiye gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna taburcu edildi. Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.

Dünya turnesi iptal edilmişti

Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

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