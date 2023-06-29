Datça'da yürekler ağza geldi! Yerleşim yerleri tehdit eden yangın saatler sonra kontrol altına alındı

MUĞLA’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Korkutan yangın ekiplerin hummalı çalışmasıyla saatler sonra kontrol altına alındı. İşte detaylar...

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Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.

Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.

2 bölge deniz trafiğine kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme uçakları ve helikopterlerinin rahat su alabilmeleri için İnceburun ile Karaincir arası deniz trafiğine kapatıldı.

Yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

25 hektarlık alan zarar gördü

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.