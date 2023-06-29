Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı: 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan M.A. idaresindeki 34 AY 1140 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Savrulan araç, dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri bölgede yapılan 1’i ağır olmak üzere toplam 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.