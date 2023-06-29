Dünya yıldızı Arda Güler için Türkiye'ye geldi! İspanyol devi transferi bitirmek istiyor...

Dünya devi Barcelona, Arda Güler transferini bitirmek için oldukça ısrarcı. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, genç yıldızın transfer görüşmelerini yapmak için Türkiye'ye geldi.

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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan genç yıldız için somut adımlar adılıyor.

Deco, Barcelona adına türkiye'de!

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Arda Güler'i bir süredir yakından takip eden İspanyol devi Barcelona, transfer için Türkiye'ye geldi. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, transfer görüşmelerini yürüten isim olarak Türkiye'de görüşmeler yapacak.

İspanyol basınına göre Arda, Sevilla'yı istiyor!

İspanyol medyası son günlerde Arda Güler'i manşetlere taşıdı. Barcelona, Real Madrid ve Sevilla'nın transfer için yarışa girdiği vurgulandı. Arda Güler'in oynama garantili bir takıma gitmek istediği de haberler de yer aldı. Mundo Deportivo'ya göre Arda Güler, Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.

Aynı zamanda Real Madrid'in genç yıldızı transfer edip 1 yıl Fenerbahçe'ye kiralamak istediği haberlerde yer almıştı.

İspanya'da Arda Güler ile ilgili bir iddia daha geldi. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport'a göre Real Madrid, Arda Güler transferinde Barcelona'ya göre daha avantajlı.