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Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi

Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi

ESKİŞEHİR'de iki arkadaş motosikletleriyle seyir halindeyken sollama esnasında birbirleriyle çarpıştılar. Çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklette yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.00 sularında Tepebaşı ilçesi, Uluönder Mahallesi, İsmet İnönü 2 Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan D. (30) kendi kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen C. (30) idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen 26 ZH 158 plakalı motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 26 ZH 158 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan D., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, hafif şekilde yaralanan 35 VAJ 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ruşen C. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza esnasında Gökhan D.’nin arkasında yolcu olarak bulunan 2005 doğumlu Ezgi Nehir Uçarlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırladığı ve kaldırıma çarptığı için hayatını kaybettiği iddia edilen 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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