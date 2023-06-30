Ekrem İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var en kuvvetli senaryo Fikret Bila yazdı

Yazar Fikret Bila, CHP'de 'mutlak değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun önündeki 3 seçeneği paylaştı. "Kılıçdaroğlu ve genel merkezin önerisini kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olmak." seçeneğinin İmamoğlu'nun seçimi kazanması halinde CHP'ye genel başkan seçilmesi olasılığını çok güçlendireceğini yazdı.

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Seçim yenilgisinden bu yana üzerinde en çok tartışılan parti CHP oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakması talebi gündemde tutuluyor.

"Mutlaka değişim zamanı" diyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık için adı geçen isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını gösteriyor.

İmamoğlu’nun önünde üç seçenek var

Peki İmamoğlu bu durumda ne yapacak? Yol ayrımına gelen İmamoğlu'nun önündeki seçenekleri CHP'ye yakın gazetecilerden yazar Fikret Bila, "CHP ne yapmalı?" başlıklı yazısında aktardı:

"Kılıçdaroğlu ve genel merkezin önerisini kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olmak. İmamoğlu aday olur ve yeniden İstanbul Belediye Başkanı seçilirse Erdoğan’ı üçüncü kez yenmiş bir siyasetçi olarak güçlenir. CHP’ye genel başkan seçilmesi olasılığı çok güçlenir. Ancak seçimi kaybederse bu durum İmamoğlu’nun genel başkanlık iddiasını da çok zayıflatır. İstanbul’da seçimi kaybetmiş bir isim olarak liderlik iddiası büyük ölçüde düşer.

İkinci seçenek

İmamoğlu’nun önündeki ikinci seçenek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmayıp genel başkanlığa aday olduğunu açıklamak ve kurultay da aday olmaktır. Böyle bir karar Kılıçdaroğlu’na şimdiden rakip olarak ortaya çıkmak anlamına gelir.

İmamoğlu böyle bir karar alır ve kurultayda kaybederse hem İstanbul belediye başkanlığından hem CHP genel başkanlığından olur ve siyasi hayatı büyük sıkıntıya girer. Türkiye’de partilerin yapısı, delege belirleme süreçleri nedeniyle genel başkanlara karşı kurultay kazanmak çok zordur.

Üçüncü seçenek

Üçüncü seçenek ise “emanetçi” bir genel başkan seçtirmek için çaba göstermektir. Partisi Meclis dışında kalınca Deniz Baykal’ın CHP genel başkanlığından çekilmesi ve yerine “emanetçi” başkanlar seçtirmesi gibi.

Ancak İmamoğlu’nun bu seçeneği hayata geçirmesi pek olanaklı değil. Bunun için Kılıçdaroğlu’yla böyle bir uzlaşmaya varması gerekir. Bugüne kadar yaptığı açıklamalardan Kılıçdaroğlu’nun böyle bir niyet taşımadığı da anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu’nun sözleri kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olmaya hazırlandığını gösteriyor."

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