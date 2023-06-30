Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Ulusal basında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame kasabasında, toplum lideri Angel Miguel Ariza'ya silahlı saldırı düzenlendi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz) açıklamasında, Ariza'nın çiftliğinin önünde saldırıya uğradığı belirtildi.

Ombudsman Ofisi de saldırıyı kınayarak, toplum liderleri ve silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik cinayet, adam kaçırma, tehdit ve huzursuzluğun arttığı uyarısında bulunarak, yetkililere güvenlik çağrısında bulundu.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Bölgede birçok silahlı grubun faaliyetlerinin bilindiği ve bu örgütlerin kendi aralarında da güç mücadelesi verdiği bilgisi paylaşıldı.

Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 45 toplum lideri, suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise sayının 1340'ı aştığı kaydedildi.