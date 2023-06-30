BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,30
ALTIN 1.595,19
HABER /  DÜNYA

Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Ulusal basında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame kasabasında, toplum lideri Angel Miguel Ariza'ya silahlı saldırı düzenlendi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz) açıklamasında, Ariza'nın çiftliğinin önünde saldırıya uğradığı belirtildi.

Ombudsman Ofisi de saldırıyı kınayarak, toplum liderleri ve silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik cinayet, adam kaçırma, tehdit ve huzursuzluğun arttığı uyarısında bulunarak, yetkililere güvenlik çağrısında bulundu.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Bölgede birçok silahlı grubun faaliyetlerinin bilindiği ve bu örgütlerin kendi aralarında da güç mücadelesi verdiği bilgisi paylaşıldı.

Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 45 toplum lideri, suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise sayının 1340'ı aştığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de deprem oldu
Kayseri'de deprem oldu
Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi
Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi
Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor
Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinde önemli gelişme
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinde önemli gelişme
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
Diyarbakır’da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı can pazarı kuruldu
Diyarbakır’da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı can pazarı kuruldu
Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı
Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı
BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına kınama
BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına kınama
Dünya yıldızı Arda Güler için Türkiye'ye geldi! İspanyol devi transferi bitirmek istiyor...
Dünya yıldızı Arda Güler için Türkiye'ye geldi! İspanyol devi transferi bitirmek istiyor...
Malatya'da çadır kentte iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 1 kişi gözaltına alındı
Malatya'da çadır kentte iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 1 kişi gözaltına alındı