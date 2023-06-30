9 günlük bayram tatili sürüyor! Kara yollarında durum nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerden ücret alınmıyor.

TAG Otoyolunun Gaziantep Batı Kavşağı-Gaziantep Kuzey Kavşağı kesimi 8-12 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometreleri arasında üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33 kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52 kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24 kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-79 kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.