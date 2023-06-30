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Ona "Uçan Türk" diyorlar! Fatih Arda İpcioğlu finallerde

Ona "Uçan Türk" diyorlar! Fatih Arda İpcioğlu finallerde

Kayakla Atlama Avrupa Oyunları Normal Tepe Yarışmasında antrenman atlayışını birinci olarak tamamlayan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede finale kaldı.

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Polonya-Zakopane şehrinde düzenlenen oyunlarda kayakla atlamada cumartesi günü büyük rampada devam edecek olan Fatih Arda İpcioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ”Çeyrek final atlayışında 6. Olarak final atlayışına hak kazandım ve finalde ise 11. Olarak yarışmayı tamamladım. Biz bu sporda Türkiye’nin neler yapacağının çok açık farkındayız. Fakat mevcut durumda artık Uçan Türklerin desteğe ihtiyacı var. Bizler bu zamana Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle buralara geldik. Artık bu işi daha öteye taşımamız lazım. Aynı zamanda 8 yaşından beri kulübü sporcusu olduğum ARAS EDAŞ yönetim kurulu başkanımız Ümit Kiler Beye ve değerli genel müdürümüz Fikret Akbaş’a teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Fatih Arda İpcioğlu kimdir?

1997 Erzurumlu doğumludur. Türkiye rekoru sahibi kayakla atlamacı. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan İpcioğlu, böylece ülkemizi Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı oldu. Türk sporcu Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim oldu.

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