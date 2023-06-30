Ünlü avukat Rezan Epözdemir isyan etti: Kimse bu ahlaksızlar ifşa edilsin

Avukat Rezan Epözdemir, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına vadedilen bağışın 41 milyar TL'sinin ödenmediğini açıkladı.

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"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında Afad’a 3 milyon TL bağışlayan ünlü Avukat Rezan Epözdemir, patronlardünyası.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kampanya için canlı yayına bağlanıp bağışta bulunacağını ifade eden fakat henüz ödemelerini gerçekleştirmeyenler için “Bu ahlaksızlar kim?” diyen Avukat Epözdemir, bağış toplayan tüm kurumları ve bağış yapanları zan altında bırakmamak adına ödemeyenlerin açıklanmasını istedi.

"Depremzedelerin umutlarıyla oynadılar"

Tüm dekontları paylaştığını belirten Avukat Epözdemir “Bağışını yapanların onuru ile oynayanlar bilinsin istedim” dedi.

“Bu kabul edilebilir bir tavır değil” diyen Avukat Epözdemir “Depremzedelerin yarınları, umutları, geleceği ile oynadılar. Orada şov yapmak amacıyla yayına bağlandılar. Sonrasında 41 milyar TL ödenmemiş. Kimse bu ahlaksızlar ifşa edilsin. Türkiye Futbol Federasyonu, Afad diğer tüm yardım toplayan kurumlar açıklasın. Türkiye kamuoyu da bilsin. Bunlar yüzünden bizler zan altında kalmayalım” diyerek sözlerini noktaladı.