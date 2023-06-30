Matematik olimpiyatlarında tarihi zafer! Türkiye ülke sıralamasında birinci oldu!

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ve 18 ülkeden 98 öğrencinin yarıştığı 27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden 6 öğrenci, 3 Altın ve 3 Gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla Türkiye, ülke sıralamasında birinci oldu.

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TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında uluslararası arenada temsil eden genç bilim insanları, olimpiyatta Türkiye’nin adını en üst sıraya yazdırdı. Öğrencilerden; Mustafa Dortluoğlu, Can Erturan ve Ege Akgün, Altın Madalya, Tuğra Özbey Eratlı, Oğuz Fatih Tepe ve Umut Kağan Yazgan ise Gümüş madalya kazandı.

“Son 20 yılda TÜBİTAK bilim insanı destekleri reel rakamlarla 85 katına yükseldi”

Gençlerin tarihi zaferini tebrik eden Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Bilimin parlak yıldızları gençlerimizin elde ettikleri bu dereceler; ülkemizin bilim dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü oluşturan bir Türkiye için gençlerimiz en önemli yol ve çalışma arkadaşlarımız. Son 20 yılda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri reel rakamlarla 85 katına yükseldi. Desteklediğimiz insan sayısı ise 53 kat arttı. Bu destekler, Ar-Ge insan kaynağımızın gelişimine önemli katkılar sunuyor. Artarak devam eden başarılarımızın yanında Uluslararası bilim olimpiyatlarına ülkemizde ev sahipliği de yapıyoruz. 2020 yılında 52. Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 2022 yılında 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, 2023 yılında 40. Balkan Matematik Olimpiyatını ülkemizde düzenledik. 2024 yılında ise 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatına ev sahipliği yapacağız. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da Tam Bağımsız Türkiye için TÜBİTAK’ın insan kaynağı geliştirme sorumluluğunu hatırlatarak “27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda Ülkemizi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Biz TÜBİTAK olarak, gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıdan dolayı öğrencilerimize gönülden tebriklerimizi sunuyoruz ve gelecekleri için en iyisini diliyoruz” ifadelerini kullandı.