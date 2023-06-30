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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı videoyla birlikte aşk iddialarını gündeme getirdi. Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu adeta öpücüklere boğdu. Videodaki bir görüntü ise eleştirilerin hedefi oldu. Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırıldı...

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

Nesrin Cavadzade " Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı.

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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü. Ancak ikilinin samimi anları akıllara "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düştü; 

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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! "Aşk" iddiasını gündeme getiren görüntüler

"Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi."

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