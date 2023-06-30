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Ağır hasarlı 16 katlı binada intihara kalkıştı! Nedeni buymuş...

Ağır hasarlı 16 katlı binada intihara kalkıştı! Nedeni buymuş...

ADANA'da cüzdanı çalınan bir kişi, depremde ağır hasar gören 16 katlı binanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağı indirdi. Şahsın cüzdanı çalındığı için intihara kalkıştığı öğrenildi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre T., cüzdanı çalındığı için 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 16 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi.

Çevredeki vatandaşlar apartmanın damından birinin sarktığını görmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.T’in atlama ihtimali sebebiyle hava yastığı açtı.

Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki müzakereci polis yaklaşık 45 dakikalık uğraşlar sonucunda E.T’yi ikna ederek aşağı indirdi.

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