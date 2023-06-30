BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,26
ALTIN 1.595,21
HABER /  DÜNYA

Fransa'da öfke dinmiyor! Gözaltına alınan kişi sayısı 667'ye çıktı!

Fransa'da öfke dinmiyor! Gözaltına alınan kişi sayısı 667'ye çıktı!

PARİS'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, 667 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece saatlerinde 667 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün, öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede, gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin göbeğine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı.

Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.

Özel polis timi sahaya indi

Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olaylarla ilgili yerel saatle 13.00'te yeni bir kriz birimini yönetecek.

- 4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Şiddet olayları Marsilya'ya da sıçradı

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban keserken dikkat! Hayvana eziyetin hapis cezası var!
Kurban keserken dikkat! Hayvana eziyetin hapis cezası var!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici cinayeti!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici cinayeti!
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını
Her etin farklı pişirme tekniği ve sıcaklığı var!
Her etin farklı pişirme tekniği ve sıcaklığı var!
Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor
Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor
Ünlü avukat Rezan Epözdemir isyan etti: Kimse bu ahlaksızlar ifşa edilsin
Ünlü avukat Rezan Epözdemir isyan etti: Kimse bu ahlaksızlar ifşa edilsin
Matematik olimpiyatlarında tarihi zafer! Türkiye ülke sıralamasında birinci oldu!
Matematik olimpiyatlarında tarihi zafer! Türkiye ülke sıralamasında birinci oldu!
Bağırsaktaki parazitlere dikkat! Az pişmiş et yemeyin!
Bağırsaktaki parazitlere dikkat! Az pişmiş et yemeyin!
Ağır hasarlı 16 katlı binada intihara kalkıştı! Nedeni buymuş...
Ağır hasarlı 16 katlı binada intihara kalkıştı! Nedeni buymuş...
Ona "Uçan Türk" diyorlar! Fatih Arda İpcioğlu finallerde
Ona "Uçan Türk" diyorlar! Fatih Arda İpcioğlu finallerde
Kocaeli'de deniz ulaşımında yaz sefer tarifesine geçilecek
Kocaeli'de deniz ulaşımında yaz sefer tarifesine geçilecek
Ekrem İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var en kuvvetli senaryo Fikret Bila yazdı
Ekrem İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var en kuvvetli senaryo Fikret Bila yazdı