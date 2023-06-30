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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Erzene Mahallesi 75 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Okan Kaplan (21), Esat G. (21) ve Kaan G. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şüpheli Batuhan Y'yi (25) gözaltına aldı.

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