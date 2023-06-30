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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşilçam Festivali' düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşilçam Festivali' düzenliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliği ile 'Yeşilçam Festivali' düzenlenecek.

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Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında 1 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Yeşilçam Festivali gün boyu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Antalya Düşünce Platformu’nun birlikte gerçekleştireceği Yeşilçam Festivali çerçevesinde 80’li ve 90’lı yılların şarkılarından oluşan dj performansı, sihirbaz ve hokkabaz gösterisi, sokak sanatçıları, Yeşilçam bandosu katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

"Usta isimler söyleşiye katılacak"

Festivalde Cemal Berktaş ile Yeşilçam Sinema Tarihi Paneli gerçekleştirilecek. 18.45- 19.30 saatleri arasında ise Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Nuri Alço, Çoşgun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla oyuncu Mehmet Kefili’nin moderatörlüğünde keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Festival Serdar Şengül ile Yeşilçam Şarkıları, Yeşilçam Vokal Grubunun performansı ile devam edecek. Yeşilçam Festivali 21.30’da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimi ile sona erecek.

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