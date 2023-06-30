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Trabzonspor, transferi resmen açıkladı! İşte Joaquin Fernandez'in kazanacağı ücret

Trabzonspor, transferi resmen açıkladı! İşte Joaquin Fernandez'in kazanacağı ücret

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Joaquin Fernandez Moreno kimdir, hangi pozisyonda oynuyor?

Joaquin Fernandez Moreno, 31 Mayıs 1996 yılında Almeira, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Joaquin Fernandez Moreno, stoper olarak görev yapmaktadır. İspanya U18 Milli Takımı'nda 2 kez oynamıştır. 3 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 29 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. 

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