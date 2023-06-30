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Fenerbahçe Başkanı Al Koç'un İsmail Kartal ile verdiği poz sosyal medyada tartışma konusu oldu

Fenerbahçe Başkanı Al Koç'un İsmail Kartal ile verdiği poz sosyal medyada tartışma konusu oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile eli cebinde verdiği ilk pozu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Mekke'de hac ziyaretine giden İsmail Kartal, gece İstanbul'a geldi. Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da alan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'dan yeni sezon için ilk fotoğraf da geldi. Sarı-Lacivertliler'in resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Koç'un eli cebinde poz vermesi tartışma konusu oldu.

Ceysusla böyle bi foto bu günde olabilir miydi?

Fotoğrafın altına gelen yorumlarda Koç'un tavrı eleştiri konusu oldu.  Bir takipçi, "Fenerbahçe başkanına yakışıyor mu elleri ceplerinde poz vermek. Tabi karşındaki Arap İsmail;Cesus olsa,Mourinho olsa böyle yaparmıydın." derken bir başka takipçi de "Ceysusla böyle bi foto bu günde olabilir miydi? Sanmam." ifadelerini kullandı.

"Takım elbise giymek zor değil"

Yine bir başka yorumda "Aynen öyle, resmi sayfada yönetici fotoğraf paylaşıyor eller cepte gömlek dağınık yaka bağır açık. Bi takım elbise giyip resmi durmak zor değil. Kim ciddiye alacak bunları böyle." ifadelerine yer verildi.

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