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Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması için önemli ilerleme

Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması için önemli ilerleme

Azerbaycan ve Ermenistan, dışişleri bakanları seviyesinde 27-29 Haziran'da ABD’de gerçekleştirilen görüşmelerde “Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının ek maddelerinde mutabakata vardı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki heyetler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde 27-29 Haziran tarihlerinde görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar ve beraberindeki heyet üyeleri arasında ‘Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma’ taslağı üzerindeki müzakerelerde ilerleme sağlandı. Taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakata varıldı ve taslak anlaşma üzerinde karşılıklı anlayış yönünde bir adım atıldı. Aynı zamanda, bazı kilit konularda ek çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

Blinken: "Önemli ilerlemeler kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Blinken paylaşımında, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a kalıcı bir barış anlaşmasına varmak için çalışmalarındaki samimiyet ve açıklıklarından dolayı teşekkür ederim. Önemli ilerlemeler kaydedildi ve bölge için barışçıl bir gelecek konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, Blinken'in ev sahipliğinde Washington DC’de en son 1-4 Mayıs arasında görüşme gerçekleştirmişti.

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