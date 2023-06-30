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Pakistan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaştı!

Pakistan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaştı!

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı.

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Uzun süredir ekonomik kriz yaşayan Güney Asya ülkesi Pakistan ile IMF arasında gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşıldı. IMF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pakistan ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Anlaşmanın IMF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Pakistan makamlarıyla görüşmeleri yürütülen IMF yetkilisi IMF yetkilisi Nathan Porter ise anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Pakistan ekonomisi, 2022'de milyonlarca Pakistanlının hayatını etkileyen yıkıcı seller ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ardından uluslararası emtia fiyatlarındaki artış gibi çeşitli şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu şokların yanı sıra bazı hatalı politikaların bir sonucu olarak ekonomik büyüme durdu” ifadelerini kullandı.

"Pakistan'ın ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacak"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın IMF ile 3 milyar dolar tutarında Stand-by Düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu düzenleme, Pakistan'ın döviz rezervlerini güçlendirmeye yardımcı olacak, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacak ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Şerif ayrıca, çalışmalarından ötürü Pakistan Maliye Bakanı Ishaq Dar ve IMF ekibine de teşekkür etti. 9 aya yayılacak olan 3 milyar dolarlık fonun beklenenden daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Pakistan, 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesinden bu yana en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya. 230 milyondan fazla nüfusa sahip ülke, ekonomisini istikrara kavuşturmak için yıllardır mücadele ediyor.

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