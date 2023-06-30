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Afyonkarahisar'da kardeşler arasında arazi kavgası: 9 kişi yaralı!

Afyonkarahisar'da kardeşler arasında arazi kavgası: 9 kişi yaralı!

AFYONKARAHİSAR’da yaşanan arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 9 kişi darp sonucu yaralandı.

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Olay, Şuhut ilçesi Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (49) ve kardeşi O.S. (48) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmaya iki kardeşin aile üyeleri de dahil olunca olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrası İ.S., O.S., İ.S., R.S., O.S.,M.S., H.S., D.S. ve Z.S., darp sonucu yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardında taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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