Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

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Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede silahlı kavga olduğu yönünde ihbar alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde E.B., isimli şahsın kolundan, A.D., isimli şahsın av tüfeği ile göğsünden vurulduğu tespit etti. Jandarma ardından bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi. Sonrasında bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı iki şahsı hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası inceleme başlata ekipler A.P. ve O.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.