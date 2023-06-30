BIST 5.759
DOLAR 26,05
EURO 28,28
ALTIN 1.596,97
HABER /  EKONOMİ

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayısta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayısta sabit kaldı

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde 6,7, AB'de ise 6,1 olarak belirlenmişti.

Abone ol

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise mayısta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde 6,7, AB'de ise 6,1 olarak belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, mayısta İspanya'da yüzde 12,7, İtalya'da 7,6, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı mayısta 12 milyon 937 bin olurken, bunun 11 milyon 14 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 696 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 226 bin olarak tespit edildi.​​​​​​​

Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da doktorlar, kol derisinden yapılan alt dudak yaptılar!
Erzurum'da doktorlar, kol derisinden yapılan alt dudak yaptılar!
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu!
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu!
Milli motosikletçiler, İngiltere'de mücadele edecek
Milli motosikletçiler, İngiltere'de mücadele edecek
Çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren patron Ahmet Yüce konuştu
Çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren patron Ahmet Yüce konuştu
Milyonlarca hacının eve dönüş yolculuğu başladı
Milyonlarca hacının eve dönüş yolculuğu başladı
Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı
Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı
İstanbul'da bayramın 3. gününde besicilerin dönüş yolculuğu başladı
İstanbul'da bayramın 3. gününde besicilerin dönüş yolculuğu başladı
Pakistan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaştı!
Pakistan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaştı!
Lastiği patlayan araç takla attı: 10 yaşındaki çocuk öldü!
Lastiği patlayan araç takla attı: 10 yaşındaki çocuk öldü!
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Türkiye'nin hava kalitesinde son beş yılda ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandı!
Türkiye'nin hava kalitesinde son beş yılda ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandı!
Boğazlardan geçişlerde yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: Zamlı tarife uygulaması yarın başlıyor
Boğazlardan geçişlerde yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: Zamlı tarife uygulaması yarın başlıyor