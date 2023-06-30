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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu!

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu!

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,6, aylık enflasyonun sıfır olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 11,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5,4 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 5,6 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, haziranda Slovakya'da yüzde 11,3, Estonya'da yüzde 9, Hırvatistan'da yüzde 8,3, Litvanya'da yüzde 8,2, Letonya'da yüzde 8,1 ve Avusturya'da yüzde 7,8 oldu.

Enflasyon oranı, Almanya'da yüzde 6,8, İtalya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4 ve Fransa'da yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

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