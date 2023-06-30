Milli motosikletçiler, İngiltere'de mücadele edecek

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü, Mert Konuk ve Hasan Hüseyin Baş, İngiltere'de yapılacak Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda yarışacak.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda sezonunun 6. ayak yarışları, 1-2 Temmuz tarihlerinde Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın TSİ 16.00'da ilk yarışa çıkacak Toprak Razgatlıoğlu, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'de superpole, 18.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağında MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 17.15'te ilk, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Bu sınıfta yer alan genç milli sporcu Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) sakatlığı nedeniyle start alamayacak.

Mert Konuk Avrupa Kupası'na katılacak

İngiltere'de R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele edecek genç milli motosikletçi Mert Konuk, Donington Park Pisti'nde yarın TSİ 13.45'te birinci, TSİ 18.15'te de hafta sonunun ikinci yarışına katılacak.

Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nın 1-2 Temmuz tarihlerinde İtalya'da yapılacak yarı finaline katılacak genç sporcu Hasan Hüseyin Baş ise Galaello MX Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda iyi bir derece elde edip, Çekya'da organize edilecek finale katılabilmek için mücadele verecek.