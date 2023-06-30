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ABD'de sıcak hava dalgası: 14 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'de sıcak hava dalgası: 14 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Texas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin güneyinde 40 santigrat dereceyi aşan sıcak hava dalgası, can kaybına yol açtı. Texas’ta aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi, Louisiana'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Texas’taki ölümlerin 11'i Webb County’de yaşandı. Bölgede ölenlerin yaşlarının 60-80 arasında değiştiği, farklı sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Diğer 2 kişinin ise Big Bend Ulusal Parkı'nda aşırı sıcak havada yürüyüş yapan 31 yaşındaki bir erkek ile 14 yaşındaki oğlu olduğu aktarıldı.

Bilim insanları ve tıp uzmanları, ABD'de aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlerin iklim değişikliğine karşı daha fazla önlem alınmaması durumunda her yaz artacağını belirtiyor.

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