Kurbanlık danaya giren 1700 vatandaşa büyük şok! İsyan çıktı... Tonlarca et imha edildi
BURSA'da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basıp isyan çıkaran vatandaşlar paralarının iadesini isterken, ardından soluğu karakolda aldı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.
Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.
Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti.
Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.