Müslüman futbolcular için skandal cümleler kullanmıştı! Teknik direktör Galtier gözaltına alındı

Paris Saint Germain (PSG) ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier, "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.

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Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı. Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier ve oğlunu TSİ 10.45'ten beri ifadesinin alındığı öğrenilirken, soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Ne olmuştu? Mailde tepki çeken cümleler...

Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.

Galtier'in, Nice teknik direktörüyken takımın sportif direktörü Fournier'e yolladığı mail ortaya çıkmıştı.

Galtier'in mailde, "Takım, çok fazla siyahi ve cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşuyor. Bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı." şeklinde ifadelerini kullandığı görülmüştü.