Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk 5 ayda arttı

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023'ün ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

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Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ocak-mayıs döneminde ülke limanlarında taşınan konteyner miktarı 122,07 milyon TEU, taşınan kargo yükü miktarı ise 6,75 milyar ton oldu.

Taşınan birim konteyner sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 4,8, kargo yükü miktarı da yüzde 7,9 artış kaydetti.

Artışlarda, 2022'de Kovid-19 salgınları nedeniyle uygulanan tedbirlerin sebep olduğu düşük bazın etkisi görüldü.

Çin'de geçen yıl bahar aylarında ülkenin büyük limanlarına ev sahipliği yapan Şanghay, Ningbo, Dalian ve Çingdao gibi şehirlerde Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri kargo taşımacılığında kesintilere sebep olmuştu.