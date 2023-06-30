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Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu

Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Cem Adrian Marmaris’te Amfi Tiyatro’da muhteşem bir konser verdi.

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Marmaris Amfi Tiyatro’daki konserine ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ şarkısıyla başlangıç yapan Adrian, “Hoş geldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Marmaris’in eğlence mekanlarında çılgınlar gibi eğlenmek yerine buraya bu duygusal şarkıları dinlemek için gelen herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle şarkılarını söylemeye devam etti. Amfi tiyatroyu dolduran izleyiciler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da vardı. Konser öncesi sanatçıyı kuliste ziyaret eden Oktay, “Marmaris’e hoş geldiniz” diyerek konserde başarılar diledi. Konseri CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 27. Dönem CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 26. Dönem CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve yüzlerce müzikseverle beraber konseri izleyen Oktay şarkılara eşlik etti. Belediye Başkanı Oktay’ın konser öncesi ziyaret ettiğini söyleyen Cem Adrian ise “Keşke her belediye başkanı böyle olsa, kulisimizi ziyaret etse” diyerek kendisine teşekkür etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren konserde duygusal şarkılarını seslendiren Cem Adrian, izleyicilerden cep telefonlarının ışığını yakmalarını isteyerek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı konserini ‘Kül’ isimli şarkısıyla bitirdi.

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