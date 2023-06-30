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Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti

Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti

KASTAMONU'nun DEVREKANİ ilçesinde yerleşim yerine inen bir ayı, yüksekliği 2 metreden fazla olan bahçe çitlerini aşarak kovanlardaki balları tüketip yüzlerce arıyı telef etti.

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İşletme sahibi İzzet Demirtaş, "Kovanlardaki balları afiyetle tamamını yemiş. Bu davetsiz misafiri bilen yada gören varsa lütfen bizlere bildirsinler" dedi.

Olay, Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı İnciğez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerine inen bir ayı, İzzet Demirtaş'a ait yüksekliği 2.40 metre olan bahçe çitlerine aşarak 6 kovana zarar verdi. Arı kovanlarındaki balları tüketerek büyük çapta maddi hasar bırakan ayı, yüzlerce arıyı da telef ederek, bir süre sonra ortadan kayboldu.

"Balları afiyetle tamamını yemiş"

İşletme sahibi İzzet Demirtaş, "Ormanlık alandan gelen ayı, 4 katlı dikenli tel ile 2.40 metre yükseklikteki saclara kadar uzanıp içeri girmiş. Bahçede bulunan 6 adet kovanı parçalamış. Kovanlardaki balları afiyetle tamamını yemiş. Arılarımın bazıları da telef olmuş. Dikenli tel ile saca rağmen arılığıma giren ayı şaşırttı beni. Korunaklı bir yerdi. Zararımız büyük. Bu davetsiz misafiri bilen yada gören varsa lütfen bizlere bildirsinler" dedi.

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